Verdachte van diefstallen uit voertuigen op heterdaad betrapt en opgepakt

Op donderdagavond 30 januari kon de politiezone Vlas, dankzij de alarmering door een alert slachtoffer, een man oppakken die afgelopen weekend een dure hoofdtelefoon had gestolen uit een geparkeerde auto in de Hugo Verriestlaan in Kortrijk.

Donderdagavond werd politiezone Vlas gecontacteerd door een dame die afgelopen weekend het slachtoffer werd van diefstal uit haar auto. De dader ging toen aan de haal met een dure koptelefoon. Begin deze week deed de dame aangifte van de diefstal. Het slachtoffer slaagde er donderdag echter in om via haar smartphone de locatie van de koptelefoon te traceren.

De koptelefoon bevond zich op dat moment in de Zwevegemsestraat in Kortrijk. De nodige politiemensen gingen samen met het slachtoffer discreet op pad om te kijken of er een verdachte kon gelokaliseerd worden. Met succes, want even later kon een man staande worden gehouden die de koptelefoon ophad, met daarop het serienummer dat het slachtoffer aan de politie had opgegeven.

Ook drugs en cash geld op zak

De man werd opgepakt. In de kledij van de verdachte werden nog twee andere hoofdtelefoons aangetroffen. Vermoedelijk werden deze ook gestolen, dat maakt deel uit van het verder onderzoek dat momenteel loopt.

De meerderjarige man, die illegaal in het land verblijft en dus geen identiteitsdocumenten kon voorleggen, had ook meerdere zakjes cannabis (4) en cocaïne (6) en een som cash geld op zak. Alles werd in beslag genomen.

Hij is al bekend bij justitie en politie voor het plegen van eerdere inbraken en diefstallen. De man wordt vervolgd via de snelrechtprocedure en verblijft momenteel in het gesloten centrum in Brugge.