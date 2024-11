Veelpleger (37) riskeert jaar cel na gewelddadige diefstal… van woordenboek

Een 37-jarige man uit Oostende riskeert een effectieve celstraf van 1 jaar voor onder andere een gewelddadige diefstal op de kusttram in Koksijde. A.L. rukte hardhandig een woordenboek uit de handen van zijn slachtoffer en deelde daarna nog enkele klappen uit.

De feiten vonden plaats op de kusttram in Koksijde op 14 april van dit jaar. “Het gaat om een 37-jarige man uit Oostende die op de tram aanwezig was”, schetste de procureur. “A.L. stal eerst van een passagier medicatie en een boek en richtte zich daarna tot zijn andere slachtoffer. Hij rukte hardhandig een woordenboek uit diens handen en deelde alvorens hij de tram zou verlaten nog enkele slagen uit. De man kon toch gevat worden en verklaarde dat hij zich niets meer kon herinneren omdat hij te dronken was. De man heeft al een groot strafblad voor verschillende feiten, waaronder al acht voorgaande in de correctionele rechtbank. Bovendien stond hij tijdens de feiten al onder voorwaarden die de strafuitvoeringsrechtbank hem had opgelegd. Ik vorder 1 jaar cel en een geldboete.” A.L. liet verstek gaan op zijn proces en zijn slachtoffer stelde zich ook geen burgerlijke partij. Vonnis op 17 december. (JH)