Tafelschuimster die toesloeg in Brugge stuurt kat naar proces, maar gaat vrijuit door geestesstoornis

Een 34-jarige vrouw uit Schaarbeek ging vijf keer tafelen zonder te betalen. Maar omdat G.S. toen met een geestesstoornis kampte, werd ze vrijgesproken.

In juni en juli vorig jaar ging G.S. vijf keer op restaurant in Antwerpen, Leuven en Brugge. Telkens liet ze de rekening onbetaald achter. Bij feiten in Leuven maakte ze bovendien gebruik van een valse naam. Maar ook een taxichauffeur werd slachtoffer van de vrouw. S. liet zich van Brussel naar Knokke-Heist voeren, maar betaalde de rekening van 292 euro niet.

In maart 2024 werd G.S. door de Brusselse rechtbank geïnterneerd in een dossier van diefstal met geweld en weerspannigheid. De gerechtspsychiater oordeelde toen dat de vrouw op het moment van de feiten ontoerekeningsvatbaar was door een geestesstoornis. Maar op het moment van het onderzoek was haar oordeelsvermogen nog slecht gedeeltelijk aangetast.

Als S. bij de diefstal met geweld in december 2022 ontoerekeningsvatbaar was, is de kans reëel dat dit in de zomer van 2023 nog steeds het geval was. “Ik zit dus wat gewrongen om in dit dossier een straf te vorderen”, aldus procureur Mike Vanneste.

G.S. kwam begin juli vrij en kwam niet opdagen voor haar proces in de Brugse rechtbank. De rechter oordeelde donderdag dat de vrouw inderdaad niet gestraft kan worden voor haar daden. Ook een internering was geen optie want dit kan niet voor gewone vermogensmisdrijven. (AFr)