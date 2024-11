Stelende kankerpatiënte uit Oostende krijgt celstraf met uitstel: “Ik had geld nodig voor mijn behandeling”

Een 50-jarige vrouw uit Oostende heeft voor de Brugse rechtbank tien maanden celstraf met uitstel gekregen voor vijf winkeldiefstallen.

Tussen maart 2020 en oktober 2023 sloeg D.P. toe bij Kruidvat, Fresh Spegelaere en drie keer bij Colruyt. Dat was telkens in Oostende. De vrouw maakte veelal roltabak buit, maar ook garnalen, luchtverfrisser en wasverzachter. Ze verborg de spullen telkens in haar handtas. Twee keer werd ze op heterdaad betrapt. Bij Colruyt werd ze gefilmd door bewakingscamera’s.

Procureur Mike Vanneste vroeg een jaar cel, eventueel met uitstel. “Ze liep meermaals tegen de lamp, maar bleef voortdoen alsof er niets aan de hand is”, foeterde hij. D.P. drukte haar spijt uit en benadrukte dat ze de laatste tijd geen nieuwe feiten meer pleegde. “Ik had geen inkomen of een vaste verblijfplaats en had mijn geld nodig voor de kankerbehandeling. Door die behandeling kon ik ook niet werken.”

De rechtbank legde de vrouw uiteindelijk tien maanden cel met uitstel op. Mocht ze de komende vijf jaar nieuwe feiten zou plegen, kan die straf effectief worden. (AFr)