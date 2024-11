Stagiair-verpleger moet zich laten begeleiden na diefstallen

De rechter in Ieper veroordeelde een twintiger tot een celstraf van 8 maanden en een geldboete van 800 euro boete na diefstallen in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. De dader werkte er op dat moment als stagiair. Tussen mei en juni 2023 vonden op de dienst geriatrie verschillende feiten plaats. Van een patiënt verdween 110 euro uit het nachtkastje op zijn kamer. Van een bezoeker pikte de dader dan weer 240 euro. Ook verdwenen er een gsm van iemand, van nog iemand anders raakten de juwelen spoorloos.

Omdat verschillende feiten in de loop van de nacht gebeurden, was er een vermoeden dat het moest gaan om iemand die er aan de slag was. Er startte een onderzoek en algauw kwam een verdachte in het vizier: een stagiair-verpleger uit Heuvelland. De twintiger werd aan de tand gevoeld en hij bleek de gestolen gsm bij zich te hebben. Daarover zei hij dat hij die had gevonden op de personeelsparking, maar niet wist wie de eigenaar was. Op zijn telefoon vonden de speurders foto’s van cash geld, wat hem meteen nog meer verdacht maakte.

De stagiair ontkende eerder dat hij de diefstallen had gepleegd en wrong zich in allerlei bochten om zijn onschuld aan te tonen. Bij zijn eerste verhoor verklaarde hij nog dat hij het laf vond dat iemand dergelijk dingen deed. “Wat uiteraard juist is”, zei de openbare aanklager vorige maand in de rechtbank.

Uiteindelijk gaf de man de feiten toe. “Ik had de drang om de zaken te stelen en het gaf mij een goed gevoel. Ik wou steeds meer”, verklaarde de jongeman. De beklaagde deed zijn stage niet volledig uit en behaalde zo zijn diploma niet. Momenteel werkt hij in een andere sector. “Dit mocht niet gebeurd zijn en ik ben bereid mij te laten behandelen voor mijn probleem. Hopelijk hoef ik niet naar de gevangenis”, klonk het nog.

De rechter stuurt de man niet naar de gevangenis, maar veroordeelde hem tot acht maanden celstraf en een boete van 800 euro, alles met uitstel. De twintiger moet zich laten begeleiden voor zijn psychische problemen.