Schepen in Houthulst betrapt Waals koppel dat inboedel van kasteel de Groote leeghaalt

In het kasteel de Groote in Houthulst werd vrijdagochtend een Waals koppel betrapt dat heel wat inboedel uit het kasteel had gehaald om te stelen. Het is schepen Erik Verbeure (CD&V) die hen betrapte nadat hij opgeroepen werd voor een geval van sluikstorten.

“Eigenlijk is het een schrijnend verhaal en hebben die mensen niets. Ik had wat medelijden, zeker met Kerst”, zegt Verbeure. De twee zijn vrijgelaten maar moeten zich via snelrecht verantwoorden.

De inbraak werd vrijdagochtend even voor 10 uur bij toeval ontdekt. Rond dat uur kreeg schepen van openbare werken en afvalbeleid Erik Verbeure een telefoontje van vissers Ronny en Manuel die in de Fabriekeput voor het kasteel de Groote in de Eugene de Grootelaan aan het vissen waren. “Zij hadden gezien hoe er achter enkele bomen aan de buitenzijde van het kasteel tal van spullen lagen”, vertelt Verbeure. “Sluikstorten, dachten we. Dus ging ik ter plaatse. Maar het bleek meubilair, zetels, kasten, servies en zelfs speelgoed, documenten en een tapijt uit het kasteel te zijn. Duidelijk gestolen, en aan de kant gelegd om opgehaald te worden. Daarop belde ik de politie en de notaris, die de belangen van de erfgenamen van het kasteel behartigt.”

Medelijden

Vlak voordat de politie Polder arriveerde doken plots een man en een vrouw op uit het struikgewas komende van het kasteel. “De link met hen was snel gelegd”, vervolgt de schepen. “Zij gaven onmiddellijk toe dat zij de spullen hadden gestolen. Ze spraken Frans en vertelden dat ze er eigenlijk geen kwaad in zagen omdat het kasteel toch leeg stond en ze er zomaar binnen konden wandelen. Het ging om een man en vrouw die rondzwerven en kleine diefstallen plegen om zaken te verkopen om wat aan geld te raken. Het was voor mij zeer duidelijk dat die mensen echt ‘op’ waren. Eigenlijk was het allemaal zeer schrijnend, zeker met Kerst voor de deur. Ik had nogal medelijden met hen maar zei dat zoiets natuurlijk niet kan. Zij bleven ook zeer rustig wachten tot de politie kwam en gingen gewillig mee met hen.”

Buren uit Waalse Walcourt

Het bleek dat het duo twee ex-buren zijn uit het Waalse Walcourt, in de buurt van Charleroi. Het gaat om een 32-jarige man en 34-jarige vrouw. Of ze ook een koppel zijn is onduidelijk. Beiden werden gearresteerd en de bestelwagen waarmee ze reden werd in beslag genomen. “In de namiddag werden beide verdachten nog verhoord”, zegt Lies De Bondt van het parket van Ieper. “Op basis van hun verhoor hebben we beslist dat we ze in snelrecht gaan dagvaarden. In maart zullen ze voor de strafrechter verschijnen.” Het duo mocht na verhoor dus beschikken.

Eerder vandalisme in kasteel

Het is lang niet de eerste keer dat het kasteel de Groote, gebouwd in Engelse stijl door Jan-Pieter Cassiers in 1848, ongewenst bezoek krijgt. Nadat het zwaar beschadigd uit de Eerste Wereldoorlog kwam werd het heropgebouwd en later genoemd naar burgemeester Eugène de Groote. In juni 2019 richtten tieners nog een ravage aan in het kasteel, onder meer door het gooien van bijlen in schilderijen. Ook krakers vertoefden al op het domein. Het kasteel en domein zijn nu eigendom van de erfgenamen van de Groote: de Engelse familie White. (JH)