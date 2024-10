Receptioniste verdacht van diefstal envelop met 3.000 euro cash: “Er is geen enkel bewijs”

In het Parkhotel in Waregem werd op een zomernacht in 2022 bijna 3.000 euro cash gestolen uit de kluis. Een 33-jarige receptioniste riskeert daarvoor acht maanden cel en 1.600 euro boete maar ze ontkent alles. “Er is geen enkel bewijs”, aldus haar advocaat.

Op 22 augustus 2022 stelde de hotelmanager van het Parkhotel vast dat de enveloppe met de kassa-inhoud van de dag voordien, 2.938 euro, verdwenen was uit de kluis. Een 33-jarige receptioniste werd aangeduid als verdachte maar schreeuwde bij monde van haar advocaat haar onschuld uit.

In de ruimte met de kluis zelf hangen geen camera’s, enkel in de ruimte daarvoor. Op beelden was te zien hoe de beklaagde om 2.18 uur ’s nachts de kluisruimte binnenging, maar verder moest de politie zich baseren op het opgenomen geluid. “De politie vermoede dat de beklaagde met de kluis schudde tot de enveloppe eruit kwam”, zei de procureur. “Ze schudden zelf ook eens met de kluis en dit geluid kwam overeen met wat te horen was toen de beklaagde in de ruimte met de kluis was.”

“Mijn cliënt ging die kamer enkel binnen om een oplaadkabel te halen”, zei haar advocaat. “Ze moest daarvoor enkele plastic bakken doorzoeken, vandaar het geluid. Het sporenonderzoek op de kluis heeft niets opgeleverd en op de camerabeelden zie je haar enkel met dat kabeltje buitenkomen, niet met een enveloppe.”

Vonnis op 25 november.