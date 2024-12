Politiezone MIRA onderschept drie inbrekers na meldingen in Anzegem en Waregem

Ploegen van de politiezone MIRA hebben op dinsdagavond, een blauwe bestelwagen met Franse nummerplaat onderschept in Waregem. Dit gebeurde na verschillende meldingen van verdachte gedragingen en een poging tot diefstal met braak.

De eerste melding kwam uit Anzegem, waar een voertuig met Franse nummerplaat en drie inzittenden werd gesignaleerd. De inzittenden toonden opvallende interesse in woningen in de straat. Kort daarna volgde een tweede melding wat verderop in Waregem. Daar probeerden inbrekers een woning binnen te dringen door een dure barbecue door een raam te werpen. Ze slaagden er echter niet in het huis binnen te komen.

“Dankzij de meldingen van alerte buurtbewoners via de noodcentrale en de inzet van extra politieploegen op het grondgebied van de politiezone Mira die snel kunnen inspelen op dergelijke meldingen, kon het verdachte voertuig kort nadien worden gelokaliseerd in de Industrielaan in Waregem, dicht bij de plaats van de feiten. De drie inzittenden, twee personen met Algerijnse nationaliteit en één Franse onderdaan, werden gecontroleerd. De bestuurder van het voertuig werd herkend op camerabeelden die werden opgenomen bij een van de feiten.”, konden we bij de politie vernemen.

De verdachten, die duidelijk onder invloed waren van drugs en medicatie, werden gearresteerd. Tijdens verder onderzoek kwam naar voren dat een van hen in verband kan worden gebracht met een eerdere woninginbraak in Moeskroen in 2020, op basis van sporen die toen werden achtergelaten.

Alle drie de verdachten werden via een snelrechtprocedure gedagvaard en zullen zich in februari 2025 voor de rechtbank moeten verantwoorden voor hun daden. De politie merkt op dat verdachten van inbraken of andere diefstallen regelmatig onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicatie tijdens het plegen van hun feiten.

De politie benadrukt dat de alertheid van buurtbewoners een cruciale rol kan spelen in het voorkomen en oplossen van misdrijven en vraagt dan ook een gezonde waakzaamheid en alertheid te hebben.