Politie op zoek naar eigenaars van gestolen fietsen in Ieper

Politiezone Arro Ieper verspreidt via sociale media een oproep om de eigenaars te vinden van gestolen fietsen, die aangetroffen zijn in het centrum van Ieper.

Het gaat om zeven fietsen die gestolen waren en een paar exemplaren missen een voorwiel. “Ze zijn aangetroffen bij een tussenkomst door onze diensten in het centrum van Ieper”, verklaart Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper.

De technische dienst van de stad Ieper nam de fietsen in bewaring. Ben jij de rechtmatige eigenaar? Neem dan contact op met de technische dienst via het nummer 057/23.95.20. Fietsen ophalen kan enkel op afspraak en tijdens de kantooruren van 8.30 to 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. (TP)