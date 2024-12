Politie klist verdachte (25) die raam ingooide van horecazaak en eerder al in vier auto’s inbrak: maand langer cel

De Oostendse politie kon afgelopen weekend een 25-jarige man inrekenen nadat die het raam van een horecazaak ingooide. Na onderzoek kon de twintiger gelinkt worden aan vier auto-inbraken. De raadkamer besliste de aanhouding van de man met een maand te verlengen.

Een alerte voorbijganger alarmeerde afgelopen zaterdagnacht rond 4 uur de lokale politie. De passant zag hoe een man in de Sint-Paulusstraat het raam van een zaak ingooide. Enkele agenten snelden ter plaatse en konden dankzij de aanwijzingen van de getuige de verdachte snel arresteren. Tijdens een verdere controle bleek de man een rugzak op zak te hebben waar een laptop, tablet, verschillende zonnebrillen en geld in zat. Uit verder onderzoek bleek uiteindelijk dat de man gelinkt kon worden aan vier auto-inbraken in de Leopold III-laan en Graaf de Smet de Naeyerlaan. Een deel van de gestolen spullen konden al terugbezorgd worden aan de rechtmatige eigenaars.

De twintiger werd ingerekend en verscheen vrijdag voor een eerste keer voor de raadkamer in Brugge. Daar werd beslist om de man een maand langer aan te houden verdenking van diefstal en poging tot diefstal met verzwarende omstandigheden. (CCA)