Politie klist tot drie keer toe koperdieven aan voormalige site van AZ Delta in hartje Roeselare

Afgelopen maand heeft de politiezone RIHO drie keer koperdieven op heterdaad kunnen betrappen. Die probeerden telkens hun slag te slaan in en rond de voormalige AZ Delta-site in de Wilgenstraat in hartje Roeselare.

De bal ging aan het rollen toen op 6 september een burger melding maakte van een verkeerd geparkeerd voertuig in de Rijselstraat. “Bij nazicht bleek in het voertuig een gestolen transportkarretje te zitten dat uit het leegstaande ziekenhuis kwam”, duidt commissaris Carl Vynke.

“Aangezien er in het gebouw eerder al een metaaldiefstal gepleegd was, rees het vermoeden dat dit opnieuw het geval zou zijn. We hebben meteen onze nachtploegen ingelicht.”

Roemenen

Die konden een dag later twee dieven met de Roemeense nationaliteit op heterdaad betrappen.

“Zij waren net bezig met koper, afkomstig uit het ziekenhuis, in te laden in het bewuste voertuig. Eén verdachte kon ontkomen door in het ziekenhuis te vluchten, de tweede werd gearresteerd en via snelrecht gestraft.”

Verhoogd toezicht

Na de feiten hield de politie op en rond de site verhoogd toezicht. “Op 4 oktober konden we de tweede verdachte vatten”, klinkt het. “In het leegstaande ziekenhuis troffen we zelfs een ruimte aan waar het koper door de verdachten ter plekke gestript werd. Bij die ontdekking sprong een man door het raam om aan onze patrouille te kunnen ontsnappen.”

Hij kon in eerste instantie vluchten, maar werd op 10 oktober toch ingerekend. “Opnieuw was er in het ziekenhuis een ruimte ingericht om koper te strippen.”

Beide verdachten zijn ondertussen aan snelrecht onderworpen. Eén van hen stond geseind in het kader van een Europees aanhoudingsbevel en is door de politie ook effectief aangehouden.

“Aan de hand van cameraonderzoek konden we aantonen dat de man die bij de eerste feiten de vlucht nam, diegene is die gevat werd bij de derde reeks arrestaties.”