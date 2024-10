Politie houdt buurtonderzoek in Torhout na inbraak waarbij juwelen gestolen werden

In Torhout werden afgelopen weekend twee inbraken vastgesteld in een woning. In de Hans Memlinclaan werden juwelen gestolen en daar hield de politie een buurtonderzoek om meer informatie te zoeken.

De eerste inbraak werd vrijdagavond om 18.40 uur vastgesteld in de Hans Memlinclaan in Torhout. Onbekenden hebben er ingebroken in een woning door aan de achterzijde van de woning op de veranda te klimmen en een venster open te pramen op de eerste verdieping. Via deze weg gingen ze het huis binnen waarna de volledige woning werd doorzocht. Er werden juwelen gestolen. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. De politie Kouter zelf ging zaterdagmiddag opnieuw ter plaatse in de wijk voor een buurtonderzoek. Verschillende bewoners werd gevraagd of ze iets opgemerkt hadden en of er eventueel camerabeelden uit de buurt waren.

In de loop van zaterdagavond kwam vervolgens een tweede melding binnen van een woninginbraak, even verderop in de Zwevezelestraat. Daar hebben onbekenden ingebroken in een woning door een raam van de woonkamer te verbrijzelen. Dat werd rond 22 uur vastgesteld. De woning werd volledig doorzocht, maar er werd op het eerste zicht niets gestolen. De politie onderzoekt de inbraken verder. (JH)