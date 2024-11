Poetsvrouw die binnen de twee maanden al ruim 9.000 euro stal krijgt zes maanden cel met uitstel

Een 29-jarige poetsvrouw uit Diksmuide heeft zes maanden cel met uitstel en 208 euro boete gekregen omdat ze binnen de twee maanden het gezin waar ze werkte al beroofde. S.D. weigert zelfs alles terug te betalen. “Ze stal alle enveloppen die het koppel had gekregen op hun huwelijksfeest en maakte schaamteloos de spaarpotjes van de kindjes leeg”, zegt de advocaat van het koppel.

Twee maanden werkte de 29-jarige poetsvrouw S.D. uit Keiem bij Diksmuide bij het jonge koppel. Ze baten er ook een praktijk uit, waren net getrouwd en zochten met vertrouwen een poestvrouw. S.D. ging er uiteindelijk op 11 augustus 2023 aan de slag maar al gauw had het koppel door dat er geld verdween. Op 28 oktober, nauwelijks twee maanden later, werd hun vermoeden bevestigd. S.D. werd weliswaar niet op heterdaad betrapt, maar de politie klopte bij haar aan voor een huiszoeking met toestemming. Daar vonden ze snel heel wat cash geld terug maar ook enkele voorwerpen die de poetsvrouw uit het huis van het koppel had gestolen. Ontkennen had geen enkele zin. Ze gaf onmiddellijk al 1.600 euro terug.

Spaarpotjes kinderen

“In totaal stal ze bijna 9.000 euro aan cash geld”, sprak de advocaat van het koppel. “Zij waren immers pas getrouwd en in hun huis lagen nog de enveloppes van het huwelijksfeest. Die heeft ze allemaal gestolen. Maar daar bleef het niet bij. Ook de spaarpotjes van de kinderen heeft ze schaamteloos geleegd en in de praktijk zocht en vond ze nog wat cash geld. Nadat ze betrapt werd sprak ze af om maandelijks 206,80 euro terug te betalen. Maar na vier maanden is daarmee gestopt. Voor het koppel is het erg pijnlijk te zien dat ze op Facebook grote sier maakt met reisjes, uitstapjes en cadeautjes… betaald met hun geld dus.” De poetsvrouw kwam niet af naar haar proces en krijgt nu zes maanden cel met uitstel en 208 euro boete. Ze moet het gezin nog 7.367 euro terugbetalen. (JH)