Piepjonge Beernemnaar steelt fiets van OCMW “om naar zijn werk te rijden”: tien maanden voorwaardelijke celstraf

Een 21-jarige Beernemnaar heeft voor de Brugse rechtbank tien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor fietsdiefstallen. S.T. ging onder meer aan de haal met een mountainbike van het Beernemse OCMW. De jongeman had daar een opvallende uitleg voor.

In de zomer van 2021 verbleef S.T. in een doorgangswoning van het Beernemse OCMW. Tussen 2 augustus en 8 september brak hij het hangslot van de garage naast de woning open en ging hij aan de haal met een gele mountainbike van het OCMW. “Ik had die nodig om naar mijn werk te fietsen”, verklaarde hij achteraf aan de politie.

S.T. verhuisde naar een woning in Lichtervelde waar de politie op 17 december 2021 een huiszoeking uitvoerde. Daarbij werden onder meer drie autoradio’s aangetroffen die S.T. gestolen had op zijn interimjob in Hooglede. “Mijn overuren werden immers niet betaald”, praatte hij de feiten goed.

Eerdere veroordeling

In de woning stonden ook nog twee elektrische fietsen. De ene had hij van de buurvrouw in bruikleen gekregen om naar zijn werk te fietsen. Die gaf hij evenwel nooit terug en hij maakte het slachtoffer wijs dat de fiets gestolen werd. De andere had hij ontvreemd uit de ondergrondse garage van het appartementsgebouw.

S.T., die intussen terug in Beernem woont, was niet aan zijn proefstuk toe en kreeg in juni vorig jaar achttien maanden voorwaardelijk voor diefstallen en brandstichting in dezelfde periode. De verdediging vroeg om die straf als voldoende te beschouwen, maar de rechtbank ging daar niet op in. Aan het OCMW van Beernem moet S.T. ruim 250 euro schadevergoeding betalen.

In een tweede dossier werd de Beernemnaar ook nog schuldig bevonden aan diefstal van een T-shirt en een trui uit de Superdry-winkel in Brugge. Hiervoor kreeg hij bijkomend nog een maand cel opgelegd. (AFr)