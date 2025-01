Parfumdieven viseren filialen van Ici Paris XL in Bredene, Knokke en Roeselare: daders riskeren tot achttien maanden cel

Drie Roemenen moeten zich voor de Brugse strafrechtbank verantwoorden voor zeven winkeldiefstallen. De mannen viseerden telkens filialen van Ici Paris XL. In Bredene liepen ze uiteindelijk tegen de lamp.

Dankzij beelden van een bewakingscamera kreeg het gerecht op 27 juli 2024 een Audi met Poolse nummerplaat in het vizier. Na een diefstal bij Ici Paris XL in Bredene was het voertuig meteen doorgereden naar Knokke-Heist waar opnieuw parfum werd gestolen. De speurders konden dezelfde auto ook linken aan een identieke diefstal op 13 juni in Roeselare.

Verder onderzoek wees uit dat de Audi twee dagen vóór de feiten in Bredene en Knokke al gecontroleerd werd in Leuven naar aanleiding van een parkeerinbreuk. Beklaagden Costel-Aurel C. (41) en Eugen-Florin B. (45) zaten toen de wagen. Zij konden ook gelinkt worden aan diefstallen bij Ici Paris XL in Genk, Eupen en Andenne.

In augustus ging Eugen-Florin B. ook in Mechelen met parfum aan de haal. De Skoda waarmee hij toen op pad was, werd op 6 september onderschept in Charleroi. Ionut-Nicu S. (44) zat toen aan het stuur. Eugen-Florin B. werd later in Roemenië gearresteerd en uitgeleverd aan België.

Volgens de procureur maakte de bende in totaal 28 flesjes parfum buit, goed voor een totale waarde van ruim 3.000 euro. Eugen-Florin B. zou telkens de winkels zijn binnen gegaan en riskeert achttien maanden cel. Voor Costel-Aurel C. en Ionut-Nicu S., die optraden als chauffeur, vroeg de procureur respectievelijk achttien maanden en een jaar effectief.

Ionut-Nicu S. stuurde zijn kat naar het proces. De advocaat van Eugen-Florin B. vroeg mildheid. “Hij stal om zijn alcohol- en drugsverslaving te financieren”, stelde advocaat Jonas Van Oyen. De advocaat van Costel-Aurel C. vroeg een straf met uitstel. De rechtbank doet uitspraak op 25 februari. (AFr)