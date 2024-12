Parfumdief (45) kan vluchten naar Roemenië, maar zit nu toch in cel

Een 45-jarige Roemeen verblijft in de cel op verdenking van heel wat diefstallen in verschillende parfumeriezaken in België. De man kon in eerste instantie vluchten naar zijn thuisland, maar werd daar toch opgepakt. De Brugse raadkamer besliste dat de man een maand langer in de cel blijft.

Een onderzoek van politiezone Bredene/De Haan leidde recent tot de aanhouding van een 45-jarige Roemeen. De veertiger wordt ervan verdacht afgelopen zomer gestolen te hebben in parfumeriezaken in België en dat op maar liefst zeven locaties. De bal ging aan het rollen na een melding van een diefstal in een parfumeriezaak in Bredene afgelopen juli. Al snel kwam de 45-jarige Roemeen en zijn kompaan in het vizier van de agenten. De kompaan werd al eerder geklist, maar de Roemeen kon tijdig vluchten naar zijn thuisland. Na een internationale seining werd hij door de Roemeense politie opgepakt.

De politie van Bredene/De Haan ging de verdachte donderdag 28 november zelf ophalen in Roemenië. De veertiger verscheen vrijdag voor een eerste keer voor de raadkamer op verdenking van diefstal. Daar werd beslist om de aanhouding van de man met een maand te verlengen. (CCA)