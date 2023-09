‘Oudste dief van de kust’ René S. (83) wil werkstraf: “Ik zou tien jaar moeten vorderen als beloning voor uw carrière!”

“Proficiat, u krijgt de prijs voor onze oudste cliënt. Maar het zal geen cadeau zijn dat u krijgt, het zal een prijskaartje zijn.” Blankenbergenaar René S. (83) zat nog maar eens op het strafbankje na een zoveelste diefstal. In beroep vraagt hij een werkstraf.

René S. uit Blankenberge was op 22 januari vorig jaar nog maar net veroordeeld tot 36 maanden cel voor een hele reeks diefstallen en inbraken in woningen in Blankenberge en Zeebrugge, toen hij in de nacht van 6 op 7 augustus alweer toesloeg bij een ouder koppel in Oostende. Dat hij rondliep met een enkelband hield hem niet tegen om via de achterdeur van een woning in Kerkgoedstraat in Oostende binnen te dringen. Hij plunderde de spaarpotten en haalde het geld uit drie portefeuilles, goed voor een totale geldsom van 5.170 euro. Helaas voor de man werd hij gefilmd. Hij kreeg 15 maanden cel, maar ging tegen zijn straf in beroep om een werkstraf te vragen.

“Ondanks zijn leeftijd is hij nog bijzonder fit”, pleitte zijn advocaat. “En ik besef natuurlijk dat dit uiteraard geen sympathiek dossier is. Maar door corona had hij het moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Tussen 2007 en 2021 ging het nochtans goed, maar onder druk van zware schulden is hij terug beginnen stelen.” S. was immers niet aan zijn proefstuk toe want amper 18 jaar, in 1958, liep hij al zijn eerste veroordeling op.

Tien jaar

“Proficiat, u krijgt de prijs voor onze oudste cliënt. Maar het zal geen cadeau zijn dat u krijgt, het zal een prijskaartje zijn”, opende de procureur-generaal. “Al 64 jaar bent u aan het stelen. In totaal liep u al 18 jaar gevangenisstraf op, maar toch trekt u daar geen lessen uit. De gevangenis is het enige signaal dat werkt. Ik kan het ook niet bewijzen, maar het zou me ook bijzonder verbazen dat u, na uw veroordeling in januari, pas in augustus een eerste keer bent gaan inbreken en al meteen betrapt werd.”

Een werkstraf vond hij dan ook totaal ongepast. “Ik kan tien jaar vorderen en eigenlijk zou ik dat ook moeten doen als beloning van uw carrière!” René S. kon niet anders dan vol schroom zijn excuses aanbieden. “Het spijt me en ik ga proberen een oplossing te verzinnen voor mijn problemen. Ik ga die mensen terugbetalen naarmate ik kan.” Tot hiertoe betaalde hij al 200 euro van de 5.170 euro terug. Op 25 oktober kent S. zijn definitieve straf. (OSM)