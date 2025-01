Nieuwpoortse dievegge (65) pleegt zeven diefstallen in Colruyt: “Ik heb niets te zeggen”

Een 65-jarige vrouw uit Nieuwpoort riskeert zes maanden cel nadat ze zeven keer diefstallen pleegde in de Colruyt van Nieuwpoort. Telkens stal ze drank en voeding. Op de vraag van de rechter wat ze te zeggen had, klok A.G. gortdroog: “niets”.

De 65-jarige vrouw, die vanuit Nederland verhuisde naar Nieuwpoort, pleegde volgens het parket tussen 29 maart en 9 juli vorig jaar minstens zeven diefstallen in de Colruyt. “De laatste dag werd ze betrapt toen ze net een fles cognac had gestolen en dat ontdekt werd toen er net een stocktelling aan de gang was”, sprak de procureur.

“Ze had de fles niet betaald aan de kassa. Daarbij bleek dat ze al een maal eerder op heterdaad was betrapt en ze onder meer via camerabeelden gelinkt kon worden aan zes andere diefstallen. Telkens stal ze drank en voeding, ter waarde van 290 euro. Naar eigen zeggen had ze de financiële middelen niet te betalen. De vrouw werd in Nederland al veroordeeld voor diefstallen.”

Ze riskeert nu zes maanden cel en 800 euro boete. Op de vraag wat ze daarop te zeggen had antwoordde A.G. gortdroog aan de rechter: “Niets”. Vonnis op 14 februari. (JH)