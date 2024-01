Mysterieuze ‘kerstpiemel’ verdwenen in Woumen: “Weggenomen door twee mannen”

De mysterieuze “kerstpiemel” die even voor kerst opdook in Woumen is verdwenen. “Weggenomen door twee mannen die anoniem willen blijven”, aldus een buurtbewoner.

“De kerstpiemel was weg toen ik afgelopen woensdag thuiskwam van mijn werk”, zegt Marijs de Witte (41), die woont naast de ingang van het wandelpad richting natuurdomein De Blankaart. Een week voor kerstmis kwam een man aan haar deur vragen of hij elektriciteit mocht gebruiken voor “iets van kerstverlichting tot na kerstdag”.

Pas meer dan twee weken na kerstmis verdween de constructie, die “de kerstpiemel” genoemd werd in het nabijgelegen café ’t Rooneplezier aan de overkant van de Iepersteenweg op de grens tussen Woumen en Jonkershove.

Vreemd verhaal

“Ik heb de ophaling gezien”, aldus José Vanhee (60), vader van de café-uitbater. “Twee mannen, die anoniem willen blijven, zeiden dat ze zo’n piemel wat meer aandacht willen geven nadat de belangstelling wat afzwakte in Oudenburg waar zulke kerstpiemels enkele jaren geleden wereldnieuws werden. Het doel was om de piemel opnieuw te laten opduiken bij een kerstevenement volgend jaar. Meer wilden ze niet zeggen. Het blijft een mysterie en een heel vreemd verhaal.”

Attractie

Op tweede kerstdag werd een ‘Unieke Kerststalletjessmultocht’ gehouden op het natuurdomein. José hielp mee aan de organisatie van de tocht. “Met de hand op het hart: wij hebben er niks mee te maken”, benadrukt hij. “Tijdens onze ronde als voorbereiding op de tocht stonden we er ook verbaasd naar te kijken. Niemand was op de hoogte. Trouwens, extra reclame hadden we niet nodig voor de tocht, want die was toch al volzet. De kerstpiemel groeide hier wel uit tot een attractie, iedereen wou ermee op de foto.” (TP)