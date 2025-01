Man krijgt geen lichtere straf voor tal van inbraken: “Uw foto’s op uw GSM bekijken mag niet van uw geloof? In de Koran staat ook dat diefstal wordt bestraft met het afhakken van een hand!”

Een 20-jarige Algerijnse man is ook in beroep veroordeeld tot 37 maanden cel voor tal van inbraken: “Uw foto’s op uw GSM bekijken mag niet van uw geloof? In de Koran staat ook dat diefstal wordt bestraft met het afhakken van een hand!”

In de nacht van 28 op 29 juni 2023 trok Janis Z. door Blankenberge om er alles te stelen wat los en vast zat. Bij diverse inbraken werden onder meer twee fietsen, een auto, een plooifiets, een schroevendraaier, autosleutels, juwelen, een rolex, kleingeld, munten een portefeuille en een laptop gestolen. Ook werden daarnaast nog negen inbraakpogingen vastgesteld. Zelf kon hij zich die nacht niet meer herinneren omdat hij naar eigen zeggen high was van de hasj. Hij ontkende en weigerde ook de code van zijn telefoon te geven. Naar eigen zeggen omdat zijn geloof het niet toeliet dat anderen naar zijn foto’s keken.

Toch achtte de rechter in Brugge alles bewezen en veroordeelde hem tot 37 maanden cel. In beroep vroeg hij een straf met uitstel of minstens een straf onder de drie jaar. Het openbaar ministerie had geen bezwaar tegen een straf van 36 maanden, wel met zijn uitleg over de weigering van zijn GSM te laten bekijken. “Het kan zijn dat uw geloof in strijd is met het bekijken van uw foto’s door anderen. Maar wat lees ik ook in de Koran over diefstal? Dat dat wordt bestraft met het afhakken van een hand!” Zover kwam het niet, maar het hof behield wel de straf van 37 maanden cel. (OSM)