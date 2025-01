Man die tijdens petitie geld uit portefeuille graait aangehouden voor grijpdiefstal

Een 22-jarige man met de Roemeense nationaliteit is aangehouden op verdenking van grijpdiefstal en oplichting. De man lichtte zaterdag een 79-jarige vrouw op een parking in Koksijde op door tijdens een petitie met een list plots geld uit haar portefeuille te graaien en weg te vluchten.

De feiten gebeurden afgelopen zaterdag op de parking van een grootwarenhuis in Koksijde. “Een 79-jarige vrouw werd er samen met haar vriendin door een onbekende man aangesproken”, meldt politie Westkust. “De man hield een petitie voor slechthorenden en doven en vroeg om geld. Beide dames gaven hem 5 euro. Toen de vrouw in haar wagen zat, vroeg de onbekende man om vier briefjes van 5 euro te wisselen in een biljet van 20 euro. Terwijl de vrouw aangaf dat hij haar slechts drie briefjes had overhandigd, griste de verdachte een grote som geld uit de portefeuille van het slachtoffer en vluchtte weg. Dankzij camerabeelden kon de nummerplaat van de wagen waarin de man was gestapt, worden geseind. Zondag reed de geseinde wagen het grondgebied van onze politiezone opnieuw binnen. Onze ploegen werden dankzij het ANPR-camerasysteem verwittigd en konden het voertuig onderscheppen. De verdachte man bleek in de wagen te zitten.”

Het parket West-Vlaanderen, afdeling Veurne, vorderde een gerechtelijk onderzoek. De onderzoeksrechter besliste de verdachte, een 22-jarige man met Roemeense nationaliteit, aan te houden op verdenking van grijpdiefstal en oplichting. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer. (JH)