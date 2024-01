“Klant pikte sleutels én bankkaarten uit mijn locker”: auto van Yara (21) gestolen terwijl ze aan het werken was

Even schrikken voor Yara Declercq (21) deze ochtend in Anzegem: haar Volkswagen Polo werd op klaarlichte dag gestolen van de parking van de Okay in Vichte, waar ze vakantiewerk deed. “Ik had hem nog maar sinds december en heb er helemaal zelf voor gespaard”, zegt Yara. “Een klant stal de sleutels en mijn bankkaarten uit mijn locker.”

Yara Declercq is studente, maar werkt regelmatig in de Okay van Vichte. “Maandag deed ik een shift van 7 tot 12 maar toen ik wou vertrekken, waren mijn autosleutels verdwenen uit mijn handtas”, vertelt Yara. “Ik dacht dat ik ze misschien had laten liggen in mijn auto, ik kan al eens in de war zijn. Op de parking bleek mijn auto echter weg te zijn.”

Ook bankkaarten weg

“In paniek ging ik terug de winkel binnen. Ik heb het meteen gemeld aan de bazen en de politie gecontacteerd. Terwijl ik zat te wachten, ontdekte ik dat ook de bankkaarten uit mijn handtas gestolen waren. De diefstal moet dus tussen 10 en 12 uur gebeurd zijn. Om 9.30 uur heb ik immers pauze en dan heb ik nog iets gekocht met mijn bankkaart.”

“Op de camerabeelden zagen we in die tijdspanne een vrouwelijke klant naar boven gaan en meer dan een kwartier wegblijven. Als mensen naar het toilet willen, dan laten we dat meestal wel toe. We willen geen boeman zijn. Helaas zal dit echter geen toiletbezoek geweest zijn. Ik heb een vaste locker in de winkel, maar die kan niet op slot.”

Zelf voor gespaard

“Die klant moet mijn sleutels en bankkaarten meegenomen hebben. Ik herinner me zelfs nog iemand die de kassa naast mij moeite had met betalen, haar bankkaarten werkten niet en uiteindelijk betaalde de vrouw cash. Ik denk dat de dief nog in de winkel probeerde te betalen met mijn bankkaarten.”

“Ik hoop echt dat de politie snel mijn auto terugvindt. Het is een donkerblauwe Volkswagen Polo met opvallende grijze spiegelkappen. Ik had hem nog maar sinds begin december en heb er zelf voor gespaard.”