Inbrekers richtten veel schade aan maar maken weinig buit bij inbraken in sportcomplexen

Inbrekers hebben afgelopen weekend ingebroken in de sporthallen van Ichtegem en Gistel en in de voetbalkantine van KVC Ichtegem. Overal werd fors geweld gebruikt en sneuvelden meerdere binnendeuren. De buit bleef beperkt: wat geld uit de kassa en enkele rollen vuilniszakken. “Na de laatste inbraak in april hingen we camera’s in de sporthal”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert van Ichtegem. “De beelden werden overgemaakt.”

Op korte tijd liepen zaterdagochtend drie verschillende meldingen binnen bij politiezone Kouter. Telkens hadden dieven in de nacht van vrijdag op zaterdag toegeslagen in drie sportaccomodaties. In sporthal Zomerloos in Gistel werd de nooddeur aan de zijkant van het gebouw opengebroken. Daarna werd de deur naar de polyvalente zaal geforceerd, vervolgens dat van het EHBO-lokaal en dan die van de stalplaats van de drank. Boven in het sportcafé werd geld uit de kassa gestolen. Daarna werd een inbraak ontdekt in de voetbalkantine van KVC Ichtegem. Ook hier werd een deur met brute kracht open geduwd. Kasten werden doorzocht maar er werden slechts enkele rollen vuilniszakken gestolen. Vervolgens werd ook in de sporthal in de Keibergstraat vlakbij ingebroken. Verschillende deuren werden met een koevoet opengebroken maar de dieven konden geen buit maken. De politie onderzoekt de zaak.

Kosten voor gemeente

In Ichtegem is het niet de eerste inbraak. In 2017 werd nog een ravage aangericht in de sportkantine en verdween 4.000 euro, tussendoor waren er kleine inbraken en in april werd sanitair afgebroken. Burgemeester Lieven Cobbaert is misnoegd. “Dergelijke inbraken zijn altijd erg vervelend en jagen de gemeente op kosten. Er zijn zeker vier deuren met fors geweld open gebroken. Het was duidelijk dat ze binnen moesten zijn. Het valt nog af te wachten of die te herstellen zijn of vervangen moeten worden. Ik begrijp ook niet waarom onze sporthal en kantine geviseerd wordt. Wat viel er hier eigenlijk te zoeken? Hier is eigenlijk geen buit te rapen, na de vorige inbraken zorgen we dat alle waardevols weg is.”

Camerabeelden in sporthal

In april werden in de sporthal en het sanitaire blok aan de kerk in Ichtegem sanitaire leidingen en kranen gestolen. “Na die inbraak hebben we beslist om te investeren in camera’s in de sporthal”, vervolgt de burgemeester. “Die hangen er nu en de beelden werden overgemaakt aan de politie. We hopen op een doorbraak.” Ook de mobiele camera van de politie kan nog ingezet worden en bijvoorbeeld de parking beveiligen. (JH)