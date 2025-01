Inbrekers die in Damme kinderkamer overhoop haalden riskeren 37 maanden cel

Twee Albanezen riskeren voor de Brugse strafrechtbank 37 maanden effectieve celstraf voor vijf woninginbraken en evenveel pogingen daartoe. Viktor P. (37) en Robert D. (40) hadden het vooral gemunt op juwelen.

Na een woninginbraak op 8 december 2023 in Oostkamp kreeg het gerecht dankzij camera’s met nummerplaatherkenning een Audi A3 in het vizier. De wagen kon gelinkt worden aan twee woninginbraken diezelfde dag in Brugge. Het voertuig was in de weken voordien ook gespot in de buurt van gelijkaardige inbraken in Mol en Damme.

De slachtoffers van de feiten in Damme stelden zich burgerlijke partij en eisen 22.000 euro schadevergoeding. “Zelfs de kinderkamer haalden ze overhoop”, stelde advocaat Bert Bert. “Mijn cliënten waren bovendien pas verhuisd na een eerdere inbraak.” De daders graaiden twee horloges en een ring mee, evenals een armbandje uit de kinderkamer. Ook bij de andere feiten hadden ze het vooral op juwelen gemunt.

Verder onderzoek wees uit dat de politie de Audi A3 op 13 december 2023 aan een controle had onderworpen. In de wagen werden toen een hamer en een schroevendraaier aangetroffen. Bestuurder Viktor P. (37) en zijn passagier Robert D. (40) mochten evenwel beschikken. Onderzoek linkte de Albanezen uiteindelijk aan vijf inbraken en vijf pogingen daartoe.

Viktor P. had de wagen gehuurd met een valse Grieks identiteitskaart. Daarom moest hij zich ook verantwoorden voor het gebruik van valse stukken. De beide mannen zijn voortvluchtig en kwamen maandag niet opdagen voor hun proces. De rechtbank doet uitspraak op 17 februari. (AFr)