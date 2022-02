Inbreker breekt met kruk deur open en gaat aan de haal met twee elektrische fietsen

In de nacht van maandag op dinsdag ging een inbreker aan de haal met twee elektrische fietsen uit de fietsenzaak Cool Electro Cycles langs de Kortrijkstraat in Tielt. De dief brak de schuifdeur van de winkel open met een kruk die gebruikt wordt wanneer iemand een blessure heeft.

Dinsdagochtend merkte de uitbater van Cool Electro Cycles, een winkel gespecialiseerd in elektrische fietsen ,bij aankomst op dat de schuifdeur van de winkel langs de Kortrijkstraat in Tielt defect was. “Al snel werd duidelijk dat er twee fietsen, die allebei vooraan de winkel gestald stonden, weg waren”, aldus zaakvoerder Nicolas Cool, die onmiddellijk op de hoogte werd gebracht van de diefstal.

Camerabeelden

Bij het nakijken van de camerabeelden werd duidelijk wat er precies was gebeurd. Een jongeman met een kap over zijn hoofd was ’s nachts tot bij de winkel geweest. Hij had een kruk bij zich die gebruikt wordt door mensen die niet te goed te been zijn. “Met die kruk heeft hij de deur geforceerd. Hij is onmiddellijk naar de dichtst gestalde fietsen gelopen.”

Op de camerabeelden is te zien dat de man met een eerste exemplaar rechts naar buiten loopt. Enkele seconden later keert hij terug en loopt met een tweede elektrische fiets links naar buiten alvorens met die fiets te vertrekken. “Het is onduidelijk of hij nog een handlanger had die de fiets rechts heeft opgehaald.”

7.000 euro

Bij de fietsenwinkel mat men dinsdagochtend de schade op. De fietsen kosten samen 7.000 euro, de ene 3.800, de andere 3.200 euro. “We hebben onmiddellijk de politie opgebeld. Zij zijn een onderzoek gestart. Hopelijk kunnen de camerabeelden uit de winkel en op straat hen op weg zetten. Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken. Dit is echt niet leuk.”