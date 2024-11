Inbraken en vandalisme tijdens Halloweenavond in Ledegem

Bij de lokale politie Grensleie kwamen donderdagavond diverse oproepen binnen. In de Sint-Jansstraat in Rollegem-Kapelle is de achterruit van de Opel Astra van Maaike Graf ingeslagen. In dezelfde straat was er nog ander vandalisme en zijn krassen getrokken in twee auto’s.

In een woning op Ter Hulst in Ledegem is ingebroken. Er werd hiervoor een raam geforceerd. De buit bestaat uit geld en juwelen. Vrijdagmorgen kwam iemand van het labo van de federale politie ter plaatse voor het sporenonderzoek. Voorlopig zonder resultaat. De daders droegen handschoenen en gingen volgens de vaststellingen professioneel te werk. Twee verlichtingen voorzien van een bewegingssensor zijn vernield. De sensoren zelf zijn spoorloos.

Meer dan waarschijnlijk sloegen dezelfde daders ook toe in de Begijnestraat. In een bijgebouw in de tuin is duur materiaal gestolen. “We waren niet thuis en ons alarm ging meerdere keren af”, vertelt Caroline Lefever. “Ik dacht dat dit vals alarm was. Terug thuis ben ik op de camerabeelden gaan kijken. Omstreeks 17.50 uur was de achtertuin immens verlicht. Dat bijgebouw is het verlengde van onze garage en één kant stond open.”