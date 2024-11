Gerichte actie Brugse politie werpt vruchten af: betrapt dievenduo krijgt fikse celstraf

Twee mannen hebben voor de Brugse rechtbank tot 18 maanden cel gekregen voor enkele winkeldiefstallen in Brugge. Het duo werd geklist tijdens een gerichte actie van de politie.

Op 31 augustus hield de politie een gerichte actie tegen gauwdiefstallen in de Brugse binnenstad. Pech voor Marokkanen Hassane E. (55) en Mohamed S. (21). Zij liepen tegen de lamp bij Inno. De politie zag hoe E. op de uitkijk stond, terwijl zijn kompaan een jas uit de rekken nam en in een pashokje in zijn rugzak stopte.

Onderzoek wees uit dat het duo diezelfde dag ook al had toegeslagen bij Ici Paris XL. Mohamed S. probeerde daar een flesje parfum te stelen. Op het moment van hun arrestatie hadden ze ook nog een pet, kaptrui en kousen bij zich. Die waren volgens het OM gestolen.

S. werd in het verleden al vier keer veroordeeld voor diefstal. Hij kwam niet opdagen voor zijn proces en kreeg achttien maanden cel. Zijn kompaan kreeg twaalf maanden cel. De advocate van E. vroeg tevergeefs de vrijspraak voor diefstal van de aangetroffen kledij. “Er kon nooit een slachtoffer geïdentificeerd worden”, pleitte ze. (AFr)