Ex-leerkracht wordt beschuldigd van diefstal tientallen boeken uit bibliotheken

Een gepensioneerde leerkracht die nu in Koksijde woont riskeert zes maanden cel omdat hij beschuldigd wordt van de diefstallen van tientallen boeken uit de bibliotheken van Koksijde en Sint-Niklaas. W.V. ontkent alles en toonde uitvoerig aan waarom hij de vrijspraak moet krijgen.

Ex-leerkracht W.V. is afkomstig uit Sint-Niklaas maar woont nu in Koksijde. Hij is een fervent lezer en leende zelfs soms dagelijks boeken uit in de bibliotheek. Tussen 2016 en 2018 ontdekte de toenmalige bibliothecaris echter dat er regelmatig boeken gestolen werden. “Dat gebeurde telkens op dezelfde manier”, sprak de procureur. “De veiligheidstags werden telkens verwijderd zodat de boeken meegenomen konden worden. Het personeel had een vermoeden naar W.V. toe. Hij ontleende niet alleen massaal veel boeken, maar zocht ook dingen op internet op via de computer van de bib over die boeken en bovendien stelde hij ook vreemde vragen aan het personeel. Bij een huiszoeking bij hem thuis werden twee boeken teruggevonden die als gestolen konden worden aangemerkt. Ook in zijn andere woning in Sint-Niklaas werd een huiszoeking georganiseerd. In die bib zou hij ook boeken hebben gestolen. Wat mij betreft zijn er voldoende aanwijzingen en ik vraag zes maanden cel en 2.000 euro boete.”

Vaak ‘uitgevoerde’ boeken

De advocaat van W.V en hijzelf ontkennen alles en hielden een uitvoerig pleidooi. W.V. bracht ook een stapel boeken mee om te tonen aan de rechter. “Alles wordt betwist”, zegt advocaat Jeroen Thieren. “Die man is ex-leerkracht en heeft 4.000 boeken thuis. Ongeveer 400 werden in beslag genomen. Er werden drie lijsten opgesteld van gestolen boeken uit de bib maar telkens werden die niet bij hem aangetroffen. Het is inderdaad wel zo dat hij boeken heeft in zijn collectie waarvan nog oude stickers zichtbaar zijn van de bib, maar dit zijn zogezegde afgevoerde boeken die de bib zelf verkocht. Die man is een fervent lezer en ontleende op vrijdag soms 15 boeken om er op zaterdag al vijf terug te brengen. Daardoor liep hij in de kijker. Maar uit de lijsten van de bib konden bijna geen boeken aangeduid worden die bij hem thuis gevonden werden en zeker gestolen werden. We vragen de vrijspraak.” Ook de procureur gaf nadien toe dat hij door het pleidooi overtuigd raakte van de onschuld van W.V. Vonnis op 19 april. (JH)