Dronkenlap voor de rechter nadat hij poort ramt met gestolen Lexus in Zeebrugse haven maar na enkele kilometers zonder benzine valt

Een 29-jarige man uit Wervik riskeert voor de Brugse strafrechtbank dertig maanden effectieve celstraf voor autodiefstal en vernielingen in de Zeebrugse haven. In zwaar beschonken toestand knalde L.B. met een nagelnieuwe Lexus door een poort. “De camerabeelden zijn haast te kluchtig om te beschrijven”, sneerde de procureur.

In de nacht van 14 op 15 december klauterde L.B. ter hoogte van de Zweedse kaai over een metalen toegangspoort om zich toegang te verschaffen tot een terrein waar luxewagens op verscheping stonden te wachten. Hij kroop achter het stuur van een splinternieuwe Lexus ES250 – prijskaartje 50.000 euro – en knalde daarmee dwars door de poort. Met de zwaar beschadigde wagen reed B. richting Wervik maar omdat er maar zes liter benzine in de tank zat viel de wagen al stil in Gits.

“De beelden van de diefstal zijn haast te kluchtig om de beschrijven”, sneerde procureur Fauve Nowé. “De beklaagde waggelde over het terrein en maakte met de wagen halsbrekende pirouettes op het spekgladde wegdek alvorens tot drie keer toe op de poort in te rijden. Maar hoewel de beelden ludiek zijn kan ik allerminst lachen met de feiten. De beklaagde reed stomdronken rond, maar gelukkig had hij niet veel brandstof. Dit had veel erger kunnen aflopen.”

Toen een passant de gehavende Lexus in het midden van de weg stil zag staan besloot hij L.B. te helpen om die aan de kant te duwen. Maar omdat hij een sterke drankgeur waarnam en het zaakje niet vertrouwde verwittigde hij de politie. Die kon L.B. even later inrekenen op zijn terugweg van een tankstation. “Hij had twee jerrycans gevuld met diesel terwijl hij uiteraard benzine nodig had”, ging de procureur verder. “Bovendien was hij alweer een blikje bier aan het drinken. Hij verklaarde dat hij van plan was om de wagen te herstellen en voor zichzelf te houden.”

De procureur verwees naar het strafblad van L.B., die al twee keer veroordeeld werd voor de politierechtbank wegens rijden onder invloed. Daarnaast werd hij ook al vier keer correctioneel veroordeeld voor onder andere vandalisme en weerspannigheid. De advocaat van de haven vroeg 19.400 euro schadevergoeding voor de vervanging van de poort en een tijdelijke afsluiting. De verdediging drong aan op mildheid. “Mijn cliënt schaamt zich diep”, pleitte meester Siska Lescrauwaet. “Hij was stomdronken en besefte niet wat hij deed. Nu is hij terug op het rechte pad.” De uitspraak volgt op 4 april. (AFr)