Drie woninginbraken en diefstal in auto tijdens kerstweek in Ichtegem

De voorbije kerstweek vonden diverse inbraken plaats op het grondgebied van Ichtegem. In drie woningen werd ingebroken en ook uit een geparkeerde auto werd een diefstal gepleegd.

De eerste feiten vonden op Kerstmis zelf plaats in de Eikenlaan in deelgemeente Eernegem. Rond 22 uur werd daar ontdekt dat er ingebroken werd in een geparkeerde auto die op de oprit van een woning stond. Het raam rechts was ingeslagen en er werd een handtas met inhoud gestolen. De dag nadien werd een woninginbraak ontdekt op de Reiger in de Jagersstraat in Ichtegem. Daar drongen dieven binnen in een woning door de schrikverlichting aan de achterzijde van de woning te saboteren en daarna een raam open te pramen. De woning werd volledig doorzocht. Er werd geld, juwelen en een Playstation gestolen. Vervolgens werden donderdag nog twee woninginbraken ontdekt in de Louis Paul Boonstraat in Ichtegem.

In het ene huis probeerden dieven eerst het schuifraam aan de achterzijde van de woning te forceren. Wanneer het niet lukte om zo de woning binnen te dringen, forceerden ze het keukenraam. De woning werd volledig doorzocht, maar er is nog niet geweten wat er precies gestolen werd. In een tweede woning werd ingebroken door eerst de buitenverlichting onbruikbaar te maken. Daarna werd een schuifraam aan de achterzijde van de woning geforceerd. De woning werd volledig doorzocht en er werd geld gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. (JH)