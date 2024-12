DNA nekt twintiger die met Porsche aan de haal ging in Brugge: een jaar cel, waarvan de helft met uitstel

Een 23-jarige Palestijn uit Brugge heeft van de rechter een jaar celstraf gekregen, waarvan de helft effectief, voor diefstal van een Porsche. De jongeman ontkende de feiten met klem.

Op 21 februari vorig jaar ging Mohammed A. met een Porsche Macan aan de haal uit een garage bij een woning in Brugge. Het trackingsysteem wees uit dat de wagen nog in de buurt was. Amper een kwartier later werd de Porsche beschadigd teruggevonden in de Waalsestraat in Brugge. Volgens een getuige zat er een getaande, magere man aan het stuur in zwarte training en slippers.

Hoewel zijn DNA in het voertuig werd aangetroffen, ontkende de Palestijn de diefstal met klem. “Hij nam gewoon even plaats achter het stuur van de achtergelaten Porsche”, pleitte advocaat Bart Staelens. Maar het toeval wil dat de huisgenoot van Mohammed A. zich in een ander dossier kwaad maakte over het feit dat de politie was langsgekomen naar aanleiding van de autodiefstal. Hij maande A. aan om zich aan te geven.

De beklaagde liep in het verleden al vier veroordelingen op, onder meer voor een poging tot diefstal. (AFr)