Dieven klimmen op dak van café terwijl invalide uitbater ligt te slapen: “Ze stalen wat mijn kinderen vergaarden om zaak overeind te houden”

De Heuvellandse cafébaas Franky Vanacker (54) rekent op zijn kinderen om het café draaiend te houden nadat een ongeval hem enkele maanden invalide maakte. “Maar nu zijn we duizenden euro’s kwijt door inbrekers die via het dak naar binnen kwamen.”

“Ze moeten met twee geweest zijn, maar ik heb niks gehoord of gezien. Ik lag hier nochtans te slapen.” Franky Vanacker kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag ongewenst bezoek in zijn Redmond’s Irish Pub bij de kerk van het Heuvellandse dorp Loker.

Via regenbuis

De ‘inbraakroute’ is opmerkelijk. “Via gestapelde stoelen op mijn terras klauterden ze langs een regenbuis het dak op”, wijst Franky. “Daarna hebben ze een dakraam geforceerd om binnen te geraken. Ik vermoed dat ze binnen al eens op voorverkenning zijn geweest, want vanop straat kan je niet zien dat daar een dakraam zit. Ze hebben een stoel gezet onder de deurklink dat het café scheidde van mijn privégedeelte waar ik sliep. Het lijkt dus te gaan om dieven met ervaring. Heel de kassa is leeg: de buit loopt op in de duizenden euro’s. Alles wat mijn kinderen in de voorbije drie weken vergaard hebben, is weg.”

De cafébaas herstelt nog van een ongeval. “Ik heb mijn knieën gebroken en loop al maanden rond met een wandelstok. Mijn zeventienjarige dochter en zestienjarige zoon helpen me intussen uit de nood en doen hun uiterste best om de zaak draaiend te houden. Het maakt deze diefstal extra zuur.”

Franky is geen onbekend gezicht in de regio: hij is de bezieler van de Piconroute in de streek en werkt mee aan de Zoetemarkt in het Heuvellandse dorp Kemmel. Sinds 2000 baat hij de Redmond’s Irish Pub uit.

Primeur

“Het is de eerste keer dat ik hier een inbraak meemaak. Alles was afgesloten, maar dan kruipen ze op het dak om binnen te raken. Mogelijk voelen inbrekers zich veiliger door de gedoofde straatverlichting. Er loopt intussen een onderzoek, maar ik koester weinig hoop om ons geld nog terug te zien. We zullen hard moeten werken om dit terug te verdienen. Of ik moet de lotto winnen.”

Nog inbraken in regio

Binnen politiezone Arro Ieper gebeurden de afgelopen dagen nog andere inbraken, maar dan in kantines van sport- en andere verenigingen. Dinsdagnacht werden dan weer bestelwagens geviseerd om werkmateriaal te stelen.

“Een Peugeot 5008 werd hierbij gemeld als een verdacht voertuig”, laat de politie weten via het buurtinformatienetwerk. “Werkmateriaal blijft een gegeerde buit voor dieven, zeker met de donkere maanden in aantocht.”

Tips

De politie deelt enkele preventieve tips via de eigen website. “Wees alert voor abnormaal gedrag en verdachte voertuigen en personen. Let bij het voertuig zeker ook op de nummerplaat. Meld dit meteen aan onze diensten. Dit kan het best via onze dispatching op het nummer 057/23.05.00.” (TP)