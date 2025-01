Dieven die riooldeksels op Ieperse Markt stelen gevat na achtervolging

De politie van zone Grensleie heeft woensdagnacht drie Roemeense mannen opgepakt. Ze hadden die avond bronzen riooldeksels gestolen op de Grote Markt van Ieper. “Ondanks de sneeuwval haalden de verdachten snelheden boven de 150 km/u op de A19”, aldus de politie.

Politiezone Grensleie werd omstreeks 00.45 uur ingeschakeld door de collega’s van ArroIeper. Die had vier mannen op heterdaad betrapt tijdens de diefstal van 8 bronzen riooldeksels op de Grote Markt van Ieper, maar ze slaagden erin weg te vluchten.

De Ieperse politie zette de achtervolging in en vroeg bijstand van haar collega’s. “Ondanks de sneeuwval haalden de verdachten tijdens de achtervolging snelheden boven de 150 km/u op de A19”, zo meldt pz Grensleie. “Onze interventieploeg werd onmiddellijk ter plaatse gestuurd en slaagde erin het verdachte voertuig, een Renault, tot stilstand te brengen in de Moorselestraat te Menen door gebruik te maken van een spijkerreg. Het resultaat was dat het voertuig vier platte banden opliep en uiteindelijk in de gracht belandde.”

De vier inzittenden van Roemeense afkomst, vluchtten te voet weg, maar konden snel worden gevat. Tijdens de interventie raakte een agent lichtgewond. De vier verdachten hebben vrijdag een dagvaarding in snelrecht ontvangen.