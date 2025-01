Dieven die in 35 ondergrondse afvalcontainers in Nieuwpoort inbraken riskeren schadevergoeding van 15.000 euro

De twee dieven die in 2023 minstens 35 keer inbraken in ondergrondse afvalcontainers van de stad Nieuwpoort riskeren de stad daarvoor een schadevergoeding van om en bij de 15.000 euro te moeten betalen. Meer dan een jaar na hun vonnis heeft de stad die schade nu begroot. “Maar we vragen een ernstige mindering, want niet alle schade is bewezen”, zeggen de advocaten van het duo.

De twee mannen uit Nieuwpoort werden begin januari 2024 veroordeeld voor de reeks diefstallen. De 44-jarige man die de leiding nam om de diefstallen te plegen kreeg een werkstraf van 80 uren, zijn 27-jarige kompaan kreeg de gunst van de opschorting. Hij trad eerder op als hulpje. Tussen maart en september 2023 braken ze liefst 35 ondergrondse afvalcontainers open in de stad Nieuwpoort. Telkens werden de geldlades geforceerd en sneden ze de zak die de muntjes opving open. Daarna stalen ze het geld. Soms braken ze zelfs meerdere containers open in één nacht, zoals in de Henegouwenstraat en de Veurnestraat.

Om de diefstallen een halt toe te roepen werd een tracker in een geldlade geplaatst en kon de politie hen op 15 september arresteren in een appartement. “We vragen een schadevergoeding van om en bij de 15.000 euro”, zegt de advocaat van de stad. “Er werd niet alleen geld gestolen maar er werd vooral schade aangericht aan de zijpanelen. Die moesten hersteld worden. De schadevergoeding komt vooral daarvan.” De advocaten van A.B. en T.D. vroegen een ernstige mindering. Vonnis op 18 februari. (JH)