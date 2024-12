Dieven breken binnen in twee huizen en auto in Torhout

Tijdens de afgelopen kerstweek waren dieven op pad in Torhout. Er werd ingebroken in twee woningen en een auto.

De eerste feiten werden op kerstavond ontdekt in de Nieuwstraat in Torhout. Onbekenden hebben ingebroken in een appartement door het slot van de deur te forceren. Het appartement werd volledig doorzocht. Dieven stalen er schoenen, parfum en geld. Op Kerstmis zelf werd rond het middaguur een inbraak ontdekt in de Makeveldstraat. Daar slopen dieven een woning in via het keukenraam aan de achterzijde van de woning. De woning werd volledig doorzocht en er werden juwelen en geld gestolen. In beide gevallen kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. Donderdagavond werd nog een inbraak ontdekt in een geparkeerde auto in de Roeselaarseweg. Rond 19.30 werd gezien dat de zijruit rechts achteraan van een auto verbrijzeld werd. De dieven stalen een handtas met inhoud. (JH)