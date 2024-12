Diefstal van peperdure muziekbox in Knokke-Heist kan ‘professioneel’ dievenduo forse celstraf opleveren

Twee Servische mannen riskeren voor de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf voor winkeldiefstal en bendevorming. Uros S. (51) en Vukan D. (52) viseerden telkens filialen van Bang & Olufsen.

Op 14 juli maakten de beklaagden een exclusieve muziekbox buit in een filiaal van Bang & Olufsen in Knokke-Heist. Camerabeelden wezen uit dat Vukan D. (52) de box – prijskaartje: 4.999 euro – onder zijn jas had verstopt. Op 23 juli probeerde het duo ook toe te slaan in een winkel van dezelfde keten in Kortrijk. Maar daar lukte het hen niet om de uitbater af te leiden.

Dankzij de nummerplaat van hun wagen konden Uros S. (51) en Vukan D. daags nadien in Brugge ingerekend worden. Sindsdien zitten ze in de cel. Onderzoek wees uit dat ze op weg waren naar een winkel van Bang & Olufsen in Oostende. “Dit zijn professionele dieven die gespecialiseerd zijn in dit specifieke merk”, verduidelijkte procueur Christophe Bergez. “Op 13 juli probeerden ze ook toe te slaan in een winkel van het merk in Mechelen.”

Volgens Bergez zijn de beide beklaagden ook in Kroatië, Frankrijk, Servië, Nederland en Frankrijk gekend bij het gerecht. Hij vroeg voor allebei twee jaar cel. Uros S. ontkende zijn aandeel in de feiten met klem. “Hij was aanwezig in de winkel in Knokke, maar had niet door dat zijn kompaan die box stal”, pleitte meester Silke Brutin. D. bekende de diefstal in Knokke-Heist maar ontkent de pogingen. “In Kortrijk werd hij weggejaagd door de uitbater, terwijl hij helemaal niet de intentie had om te stelen”, aldus meester Alexander Verstraete.

De rechtbank doet uitspraak op 3 januari. (AFr)