Dief steelt bronzen kunstwerk van 3.000 euro in Oostendse meubelzaak

Zondag wandelde een man de bekende meubelzaak Design Oostende binnen. Hij ontmantelde een uniek bronzen limited edition beeldje van Raffaela Benetti en stopte het onder zijn jas. Daarna wandelde de man doodleuk de winkel terug buiten.

Op zondag 20 november had een man andere plannen dan iets aanschaffen toen hij Design Oostende in de Hendrik Baelskaai binnen stapte. Op camerabeelden is te zien hoe de man richting het beeldje stapt, knielt en het losmaakt van de basis waarop het beeld staat. Na het losmaken stapt hij heen en weer om zich van de situatie in de winkel te vergewissen. Daarna stopt hij het kunstwerk onder zijn lange jas en wandelt de man de winkel buiten. “Hij vergat daarvoor wel even te betalen”, klinkt het in een Facebookpost van de winkel.

Amper 75 stuks

Het bronzen beeldje waarover het gaat is van de hand van de Italiaanse kunstenares Raffaela Benetti. Het kunstwerk heet ‘Applauso’ en is een van de hoofdrolspelers van het project ‘Les Danseuses’. Het gaat om een beperkte oplage. Elk stuk is dus genummerd en gesigneerd door de kunstenares. Van het beeldje werden amper 75 stuks gemaakt. Een daarvan werd dus verkocht in de Oostendse winkel. De waarde van het kunstwerk wordt geschat op 3.000 euro. Logisch dus dat de winkeluitbaters graag het beeld zouden terugzien of toch op zijn minst de betaling ervan.

Het onderzoek loopt

De uitbaters dienden klacht in de bij de politie, die de diefstal bevestigt. “We kunnen inderdaad bevestigen dat er aangifte werd gedaan van een diefstal in een meubelzaak in de Hendrik Baelskaai”, klinkt het bij de politie. “De feiten vonden plaats op zondag omstreeks 15.25 uur. Er werd een proces-verbaal opgesteld en het onderzoek naar de feiten loopt. Daarbij worden onder meer de camerabeelden onderzocht die door de handelaars zelf ook op sociale media verspreid werden.”

De uitbaters van de winkel zijn voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. (JROO)