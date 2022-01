Dief steelt 300 euro uit kerstkraam op Winter Village Nieuwpoort

Een uitbater van een kerstkraam op het Marktplein in Nieuwpoort werd dit weekend bestolen door een inbreker. Die nam zo’n 300 euro mee.

Het laatste weekend van Winter Village in Nieuwpoort is in mineur geëindigd voor een van de uitbaters van een kerstkraam op het Marktplein in Nieuwpoort. De eigenaar belde in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 1 uur naar de politie om een inbraak te melden in zijn kraam.

Bij de ingang ervan werd een rolluik open geplooid waardoor een gat ontstond van veertig centimeter. Zo zou de dief zich toegang kunnen verschaffen tot het kraam. Volgens de eigenaar zou er uit de kassa 300 euro in bankbiljetten gestolen zijn. Kleingeld ter waarde van 200 euro werd niet meegenomen.

Andere inbraken op Winter Village werden nog niet gemeld. De politie stelde een pv op.

(JH)