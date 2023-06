Celstraffen tot 40 maanden voor diefstal van 1 miljoen euro aan Red Bull-blikjes

Drie mannen zijn woensdag in de Kortrijkse rechtbank veroordeeld voor de diefstal van 319 paletten Red Bull uit een loods in Rekkem ter waarde van één miljoen euro. Twee andere beklaagden werden vrijgesproken.

Uit een loods van de firma Jet Import werden in de nacht van 11 op 12 augustus 2018 op spectaculaire wijze 319 paletten energiedrank ontvreemd. De dieven gingen in oktober 2018 ook met 44 paletten Red Bull aan de haal bij een bedrijf in Kuurne.

“De dieven wisten duidelijk goed wat ze deden”, zei de procureur tijdens het proces. “Ze slaagden erin om het camerasysteem van Jet Import te omzeilen en gebruikten geen gsm om zo weinig mogelijk sporen achter te laten. Ze hadden ongeveer 12 uur en 11 vrachtwagentransporten nodig om te klus te klaren.”

Vonnis

Toch liet de bende enkele steken vallen. Kort na de roof doken twee opleggers vol Red Bull op in Moeskroen. Zo kwamen de speurders vijf beklaagden op het spoor. Woensdag daagde er maar één op in de rechtbank om het vonnis te aanhoren. Die beklaagde kreeg een straf van twee jaar met uitstel voor zijn betrokkenheid. Twee mannen die verstek gaven, werden veroordeeld tot respectievelijk een effectieve celstraf van 40 maanden en een celstraf van 40 maanden waarvan twee jaar effectief en de rest met uitstel. Twee anderen werden vrijgesproken.