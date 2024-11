Celstraf met uitstel voor flexi-jobber die geld uit kassa Brugse snoepwinkel meegraaide

Een 66-jarige vrouw uit Tienen heeft voor de Brugse rechtbank vijf maanden celstraf met uitstel gekregen voor loondiefstal.

In april vorig jaar ging C.V. (66) als flexi-jobber aan de slag in een Brugse snoepwinkel. Na een tijdje werd duidelijk dat er geld uit de kassa verdween. Volgens de zaakvoerster zou V. in totaal bijna 22.000 euro hebben gestolen, maar uiteindelijk werd ze vervolgd voor ‘slechts’ 2.000 euro. Volgens de procureur was de berekening van het nadeel immers onduidelijk en sloeg die ook op de periode dat V. nog niet aan de slag was in de winkel.

V. bekende tijdens haar verhoor dat ze geld had gestolen. Het parket bood haar de kans om het bedrag terug te betalen, maar omdat V. met financiële problemen kampt, kon ze slechts 100 euro per maand afbetalen. Hierop besloot het parket om de vrouw alsnog te dagvaarden. V. kwam evenwel niet opdagen voor haar proces. Aan haar voormalige werkgever moet ze 2.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)