Buren zijn bang na drie inbraken door gouddieven: “We vieren de feestdagen in mineur”

The most wonderful time of the year werd plots een bange tijd voor een groep buren na drie inbraken door gouddieven in het Heuvellandse grensdorpje Loker. “Er blijft een akelig gevoel hangen, nadat ze in je huis gezeten hebben.”

Bewoners van drie huizen die naast mekaar liggen aan de dorpsstraat in centrum Loker, waren afgelopen zondagavond rond 19 uur niet thuis. Dieven braken binnen en gingen er vandoor met al het goud dat ze konden vinden. Bovenop het financieel verlies van de gestolen buit is er inbraakschade aan de achterkant van de woningen, maar in de periode van de feestdagen zindert vooral de emotionele impact na. “De trouwring van mijn overleden man, oorbellen uit de jeugd van mijn dochter, muntstukken uit de collectie van mijn vader…” Dorine Vanderper (62) geeft een overzicht van de gouden sieraden, gestolen door de dieven nadat ze wellicht een ladder van de buren gebruikten om op een hogere verdieping binnen te breken. “De gouden juwelen kostten veel geld, maar de sentimentele waarde is nog groter: het zijn familiestukken die we nooit meer terugzien.”

“Akelig gevoel”

Voor Dorine zijn de feestdagen normaal extra feestelijk door haar verjaardag tussen Kerstmis en Nieuwjaar. “Maar nu vieren we in mineur. Ik woon hier meer dan twintig jaar en maakte nog nooit een inbraak mee. Langs deze hoofdbaan middenin de dorpskern dachten we veilig te zijn. Je hoort wel eens over inbraken elders in de regio. Je denkt daar even aan, maar het leven gaat snel weer verder. Tot het in je eigen woning gebeurt. Er blijft een akelig gevoel hangen, nadat ze in je huis gezeten hebben. Het dekbed in onze slaapkamer was pas ververst, maar ik wou het meteen opnieuw wassen. In het duister kan nu iemand vanuit de tuin naar ons zitten kijken zonder dat we het weten. Nee, we voelen ons niet langer veilig. Misschien moeten we met de buren samenzitten en investeren in extra veiligheidsmaatregelen.”

Losse dakpannen

“Wij gaan alvast camera’s aansluiten en onze achterdeur beter beveiligen”, klinkt het bij Stefanie Verstraete (24) en haar vriend Michiel Verbeke (22). Stefanie woont bijna een jaar naast Dorine. “Ik heb zeker tien ringen. De dieven lieten ze allemaal liggen, behalve die ene uit goud. Ook bij ons gebeurde de inbraak achteraan het huis op een hogere verdieping. Daarvoor gebruikten ze onze ladder. Er is schade aan het raam en twee dakpannen kwamen los en vielen naar beneden. ’s Nachts sliepen we niet goed, we houden er een raar gevoel aan over.”

Camera’s van David Gesquière, de derde buur, registreerden de verdachten. “Ze waren er zondagavond om 19.16 uur”, zegt hij. “Het gaat om drie donker geklede personen, enkel het wit rond hun ogen was zichtbaar. Af en toe meende ik Frans te horen op mijn beelden. Ze klommen over de linker tuinpoort, leken georganiseerd, communiceerden precies via radio en moeten zeven minuten binnen gezeten hebben. Veel tijd heb je niet nodig om schuiven en kasten open te trekken en uit te kieperen. Sieraden van familieleden met grote sentimentele waarde zijn verdwenen. We wonen hier intussen een twintigtal jaar. Het wrange gevoel dat ze in je huis zaten, kan ik moeilijk verkroppen. Ik braak van deze laffe daad. De hardwerkende mens heeft het weer vlaggen.”

Betere beveiliging

Ook een camera van overburen Bart Hennin (50) en Isabelle Pareit (44) filmde drie verdachten, toen ze om 19.23 uur de Dikkebusstraat overstaken, in een wagen kropen en wegreden richting Franse grens. “We maakten de beelden over aan de politie”, aldus het koppel. “Gelukkig is er bij ons niet ingebroken, maar naar aanleiding van deze inbraken gaan we de achterkant van ons huis wel beter beveiligen.”

Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt de inbraken. Waarnemend burgemeester Bart Vanacker (Gemeentebelangen) kwam ter plaatse om de getroffen bewoners bij te staan. “Bij mij zijn recent ook inbrekers geweest”, zegt hij. “Ik nam extra veiligheidsmaatregelen en raadt iedereen aan om sirenes en lichten te installeren met bewegingsmelders. Dat schrikt af en alarmeert de buurt.”

Cadeautip

Politiezone Arro Ieper gaf op de eigen Facebookpagina een cadeautip in deze eindejaarsperiode. “Overweeg misschien een veiligheidscamera. Een camera kan op zich al een afschrik effect hebben. Werd er toch ingebroken? Dan zijn camerabeelden heel belangrijk voor het onderzoek.” (TP)