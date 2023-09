Brugse slager Colin heeft zijn gestolen bakfiets terug: “Met dank aan tips op sociale media”

Slager Colin uit de Brugse wijk Sint-Jozef keek vreemd op toen zondag zijn bakfiets gestolen bleek. Die staat normaal steeds voor de ingang van zijn zaak, die nu gesloten is omdat Colin niet genoeg personeel vindt. Hij levert nu hoofdzakelijk aan huis met die bakfiets.

Hij zette meteen een oproep op sociale media om uit te kijken naar de bakfiets, die wel opviel door de duidelijke reclame. Na enkele uren kreeg hij reactie van inwoners uit Oostkamp die de bakfiets hadden zien staan in de Diepestraat in Oostkamp. De Brugse slager spoedde zich meteen naar daar, en het ging inderdaad om zijn bakfiets. Die was beschadigd.

Leveringen met de wagen

“Ik denk dat de dief met de bakfiets moet gevallen zijn. Ik heb de camerabeelden van de diefstal en ga morgen aangifte doen van de feiten samen met de beelden. Aangezien de bakfiets achtergelaten werd in Oostkamp, moet de dader wellicht uit die buurt zijn. Ik kan er niet mee lachen, want ik moet de leveringen van vlees en charcuterie nu met de wagen doen. Met de bakfiets raak ik overal door en moet ik niet overal naar parking zoeken, zoals nu het geval is met de wagen. Ik ben tevreden dat er toch mensen gereageerd hebben en lieten weten dat ze de fiets hebben zien staan”, vertelt slager Colin. (SR)