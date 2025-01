Blankenbergenaar krijgt twee jaar cel voor diefstal van zes Mercedes Sprinters

Een 32-jarige Blankenbergenaar heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor diefstallen van Mercedes Sprinters. Michaël W. werd geklist na een wilde achtervolging.

Na een verkeersinbreuk wou de politie op 1 juni 2021 een Mercedes Sprinter aan een controle onderwerpen. Aan het stuur zat Michaël W., die het voertuig de nacht voordien gestolen had bij een dakwerker in Blankenberge. De dertiger drukte het gaspedaal in en crashte na een levensgevaarlijke achtervolging tegen de vangrail langs de E40. W. vluchtte te voet verder maar kon even later geklist worden op een gestolen fiets.

In zijn verhoor bekende de Blankenbergenaar dat hij de bestelwagen gestolen had omdat hij met schulden kampte. Verder onderzoek wees uit dat W. het voertuig gestart had met onderdelen van een andere Mercedes Sprinter. Die had hij eind april buitgemaakt bij een verhuurbedrijf in Torhout. Daar spoot hij een brandblusapparaat leeg in een Sprinter die hij niet had kunnen stelen. Op dezelfde manier had hij drie weken later zijn sporen proberen wissen in Anzegem.

W. kon ook nog gelinkt worden aan diefstal van vier Mercedes Sprinters in Gent, Brugge en Blankenberge. Zelf ontkende W. bijna alle diefstallen. Enkel de feiten op het moment van zijn arrestatie, betwistte hij niet. De rechtbank achtte evenwel alle feiten bewezen en verwees daarbij naar camerabeelden, telefonieonderzoek en het feit dat W. in 2017 al eens 37 maanden cel kreeg voor identieke diefstallen. Aan de burgerlijke partijen kende de rechtbank in totaal bijna 40.000 euro schadevergoeding toe. (AFr)