Bebloede hand nekt daders voertuiginbraken in Oostende: achttien maanden effectieve celstraf

Twee jonge Algerijnen hebben voor de Brugse strafrechtbank elk achttien maanden effectieve celstraf gekregen voor een reeks voertuiginbraken in Oostende. Het duo kon dankzij bloedsporen aan de feiten gelinkt worden.

Op 3 mei vorig jaar arresteerde de politie een mogelijke dealer aan het Prinses Stefanieplein in Oostende. Younes B. (24) had inderdaad cannabis en cocaïne op zak, maar de bloedende wonde aan zijn rechterhand wekte argwaan bij politie. Die was immers ook nog op zoek naar de dader van een reeks voertuiginbraken in dezelfde buurt in de nacht van 2 op 3 mei.

Dankzij camerabeelden konden Younes B. en zijn 19-jarige kompaan Aymen B. aan de feiten worden gelinkt. Younes B. viel op door zijn rode jas, terwijl Aymen B. een gestolen laptoptas droeg. In totaal pleegden ze acht voertuiginbraken en in zes gevallen sloegen ze een raam in. Zo maakten ze geld, elektronica maar ook koekjes buit.

Ondanks achtergelaten bloedsporen en DNA, ontkende Younes B. elke betrokkenheid bij de voertuiginbraken. De jongeman hield op zijn proces vol dat hij enkel een taxi probeerde binnen te dringen in zijn zoektocht naar een slaapplaats. “Door drugs en medicatie herinner ik mij wel weinig van die nacht”, stelde hij.

Aymen B. kon nog niet worden opgepakt en kwam ook niet opdagen voor zijn proces. Hij kreeg net als Younes B. achttien maanden effectieve celstraf. Wegens illegaal verblijf in het land kreeg hij ook nog een geldboete van 800 euro opgelegd. Het duo moet ook ruim 3.300 euro schadevergoeding betalen. (AFr)