Barbara Allegaert (47) uit Desselgem ziet Monizzekaart geplunderd door datalek: “Ik was geschokt toen ik het zag”

Barbara Allegaert (47) uit Desselgem is 430 euro consumptiecheques van haar Monizzekaart kwijf. “Het gaat zeker niet om phishing, ik ben hier altijd heel voorzichtig mee en deed nog nooit een aankoop online”, verklaart Barbara. Volgens Monizze gaat het om een hack bij een derde partij waarbij inloggegevens gestolen werden. “We roepen iedereen op niet overal hetzelfde wachtwoord te gebruiken”, adviseren ze.

Op 28 december kreeg Barbara plots meerdere e-mails dat er met haar Monizzekaart aankopen waren gebeurd waar ze niets van af wist. “Ik was echt geschokt toen ik het zag”, vertelt Barbara Allegaert uit Desselgem. “Ik heb meteen gebeld naar Monizze en mijn kaart geblokkeerd. Er stond toen maar zeven euro meer op. Een uur nadat ik mijn kaart blokkeerde, kreeg ik opnieuw een mail dat er een aankoop van 50 euro gebeurd was.”

De daders kochten cadeaubonnen bij Dealzz, de online winkel van Monizze en gaven die later uit in een winkel in Charleroi. Van de 500 euro aan consumptiecheques die Barbara gekregen had, is er 430 euro verdwenen. Barbara werd intussen wel terugbetaald door Monizze.

nog geen oplossing

Jérémy Maeters, een dertigjarige man uit Luik, overkwam hetzelfde. “Op 27 december kreeg ik twee mails dat er voor 50 euro cadeaubonnen gekocht waren. Ik dacht eerst nog dat het om een extra premie ging maar toen ik mijn Monizzekaart checkte, zag ik dat het geld weg was. Ik heb die bonnen nooit besteld. Ik heb klacht ingediend bij de politie, Testaankoop en bij Monizze maar tot op heden is er geen oplossing”, laat hij weten.

Vincent Morrens, PR-verantwoordelijke bij Monizze, geeft uitleg: “Bij Monizze zelf is er geen veiligheidslek geweest maar een beperkt aantal van onze gebruikers zijn inderdaad geld verloren. Het gaat om een lek bij een onbekende derde partij waarbij enkele mensen hun inloggegevens openbaar geraakt zijn. Die circuleren dan in criminele middens. Wie op verschillende sites hetzelfde passwoord gebruikt, waaronder bij Monizze, liep risico.”

Bij Monizze gaat het om achttien getroffenen. “De meesten hebben we binnen de 48 uur terugbetaald ook al hoefden we dat niet te doen. We moeten wel geval per geval bekijken en dat kost tijd. Het politieonderzoek naar de daders is nog aan de gang”, aldus Vincent Morrens.

(JF)