Armeense dievenbende riskeert 18 maanden cel voor diefstal parfumflesjes

Een vierkoppige Armeense dievenbende riskeert 18 maanden cel en 800 euro boete in de rechtbank van Veurne. Ze worden vervolgd voor de diefstal van een flesje parfum in de Ici Paris XL in Nieuwpoort en een in de Inno in Oostende. Toen ze betrapt werden in De Panne bleek nog gestolen cosmetica in hun wagen te liggen.

De feiten dateren van 28 februari in de Ici Paris XL in Nieuwpoort. Twee van de vier mannen kwamen toen de zaak rond 16 uur binnen en keken wat rond. “Ze gedroegen zich van meet af aan eigenlijk al verdacht”, zegt de procureur. “Want de uitbaatster had hen meteen in de gaten. Ze hadden blijkbaar ook door dat ze in de gaten werd gehouden want een van hen belde een derde kompaan op om het van hem over te nemen. En dat terwijl een tweede intussen een gesprek aanknoopte met de verkoopster. Toen ze uiteindelijk weggingen bekeek de verkoopster meteen de camerabeelden en zag ze dat er een flesje parfum van Jimmy Choo gestolen was. Ze belde de politie en die vermoedde dat de vier zouden doorrijden naar het filiaal van Ici Paris XL in De Panne. Dat klopte ook. De vier konden daar in hun Citroën C5 met Franse nummerplaten onderschept worden voor ze toesloegen. In hun wagen werd nog een gestolen parfumflesje uit de Inno in Oostende gevonden, 26 stuks mascara en twee dieventassen. Ik vraag 18 maanden cel en 800 euro boete.” De advocaten van het viertal betwistten of minimaliseerden de feiten. “Dit dossier is veel blabla en weinig boemboem: er zit niks concreet in”, zei een van hen. Vonnis op 30 mei. (JH)