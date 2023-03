Advocaat hoopt op werkstraf voor dakloze man die inbrak op zoek naar slaapplek

Een 28-jarige met een fiks strafblad riskeert een nieuwe straf na twee nieuwe zaken. B.V. werd vorige zomer betrapt toen hij zes flessen whisky stal in de Spar en drong enkele weken geleden een huis binnen, “op zoek naar een slaapplaats.”

“U zult hem wellicht kennen van eerdere zaken”, zo opende de advocaat van B.V. zijn debatten. Terecht, want B.V. verzamelde de voorbije jaren zeker al 10 straffen, vooral in de rechtbank van Veurne. Deze keer moest hij zich verantwoorden voor twee feiten in Koksijde vorig jaar. “Op 1 juli werd hij betrapt toen hij zes flessen whisky stal in de Spar”, sprak de procureur. “Toen de politie tussenbeide kwam had hij de zes flessen verborgen in de struiken aan de overzijde. Die konden teruggenomen worden. Op 18 december pleegde hij dan weer een inbraak in een woning door schade toe te brengen en stal hij nog een fiets, die volgens hem toebehoorde aan een kennis. Ik vraag acht maanden cel.”

De advocaat van B.V. hoopt op een werkstraf. “Hij was dakloos toen hij de tweede feiten pleegde en zocht een slaapplaats. Hij was ervan overtuigd dat daar niemand woonde. Het stelen van flessen whisky is typerend voor hem: alcohol is de rode draad door zijn leven. Als hij voorwaarden zou opgelegd krijgen is hij bereid om antabuse in te nemen zodat hij van de alcohol blijft.” Vonnis op 10 april. (JH)