Achttien inbraken in amper een week tijd in Brugge: studente betrapt inbrekers

Een studente beleefde de schrik van haar leven, toen ze tijdens het studeren in de ouderlijke woning in de Sint-Pieterszuidstraat in Brugge oog in oog kwam te staan met inbrekers. Politie Brugge trekt aan de alarmbel: vorige week werden er achttien inbraken gemeld.

“Ons buurmeisje durfde haar huis niet meer binnen, nadat onbekenden op een avond, om 19 uur, de ouderlijke woning betraden”, zegt een bewoonster van de Sint-Pieterszuidstraat in Brugge. Dieven hadden zich via een loods in de Slachthuisstraat toegang verschaft tot twee tuinen van huizen.

Zo waren ze via de achterdeur in een huis geraakt, waar een studente onderwijs zich over haar boeken aan het buigen was. Het meisje riep de hele buurt bijeen, zodat de inbrekers het hazenpad kozen. “Ze was in paniek, mijn man passeerde toevallig en heeft zich over het slachtoffer ontfermd”, aldus de buurvrouw.

Het is slechts één van de achttien inbraken tussen 11 en 18 december in Brugge. In een ander huis in de Sint-Pieterszuidstraat lieten de dieven een heuse rommelboel achter, in hun zoektocht naar waardevolle voorwerpen. Ook in de Marcus Laurinstraat in Sint-Kruis kregen enkele bewoners ongewenst bezoek.

“akelig gevoel”

Een oudere dame is haar juwelen kwijt. “De dieven zijn via enkele garageboxen in de Kartuizerstraat in onze tuin gekropen en hebben het venster van ons washok aan diggelen geslagen. Ze hebben niks gezocht in de living, maar zijn meteen naar de slaapkamer getrokken, waar ze al mijn goud gestolen hebben.”

“Nadien zijn ze via het schuifraam in de woonkamer gevlucht, want dat stond open toen wij thuiskwamen. Het geeft mij een akelig gevoel, dat onbekenden je spioneren en je huis binnendringen. Ik heb de preventiedienst opgebeld, ze hebben mij tips gegeven om mijn huis beter te beveiligen.”

Verhoogd toezicht

Amper vier van de achttien inbraken waren mislukte pogingen. “Normaal slagen de inbrekers er in de helft van de gevallen niet in om effectief in te breken en buit te maken. De politie verhoogt het toezicht op het Brugse grondgebied en roept de bewoners op om te checken of ze hun woning beter kunnen beveiligen”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

Is die toename te wijten aan het feit dat Brugge wegens energiebesparing de openbare verlichting dooft? Gemeenteraadslid Karin Robert (Groen) wil het stadsbestuur hierover alvast interpelleren eind januari. Dirk De fauw reageert nu al: “Er is echt geen link, de meeste inbraken zijn overdag gebeurd!”

De lokale politie heeft nog onvoldoende duidelijkheid over de werkwijze en of bepaalde inbraken kunnen gelinkt worden aan dezelfde daders. In veertien huizen gingen dieven aan de haal met geld en juwelen, maar ook een brandkast, een kluis en kunstwerken werden ontvreemd.

Inbraakpreventie

Woordvoerder Lien Depoorter van Politie Brugge geeft enkele tips die inbraken bemoeilijken. “Wie straks naar eindejaarsfeestjes trekt, zorgt best voor een bewoonde indruk. Laat een (spaarzaam) lampje branden. Zorg voor een goede ‘sluitdiscipline’. Trek de deur niet zomaar achter je dicht. Sluit de deur met je sleutel en laat geen ramen op kiepstand staan. Wil je je woning extra beveiligen? Raadpleeg de brochure rond inbraakpreventie op brugge. be/inbraakpreventie-algemeen.

Vrijdag 23 december staat de diefstalpreventieadviseur met een infostand rond inbraakpreventie in het Brugse Politiehuis. Je kan er ook de game ‘Warning’ spelen op een tablet. Zie ook https://www.warning-besafe.be/nl/