Acht katalysatoren gestolen bij verhuurbedrijf: “Minstens 20.000 euro schade”

Bij Delrue Rent Services zijn onbekende dieven maandagnacht aan de haal gegaan met de katalysatoren van acht bestelwagens. Op camerabeelden was te zien hoe vier mannen met een donkere Volvo de katalysatoren in sneltempo demonteerden. “We hebben voor minstens 20.000 euro schade”, zegt zaakvoerder Johan Delrue (59).

De diefstal kwam in de loop van dinsdag aan het licht. “Een van onze bestelwagens gaf een foutmelding en bij controle bleek dat de katalysator verdwenen was”, legt Johan uit. “Woensdag hebben we dan al onze bestelwagens onderzocht en bij de ene na de andere was de katalysator gestolen, ik heb acht keer gevloekt. Het is niet de eerste keer dat we slachtoffer zijn van zo’n diefstal. Een paar jaar geleden kwamen er ook al dieven langs om katalysatoren te stelen maar toen was hun buit zo groot niet als nu. Één zo’n katalysator kost 2.500 euro dus de schade is minstens 20.000 euro. Ik hoop vooral dat we snel de nodige wisselstukken krijgen. Zelfs in het beste geval zullen de getroffen bestelwagens een dag of vijf moeten stilstaan maar het kan ook weken duren. Qua inkomsten zullen we dus nog duizenden euro’s extra verliezen en het is net heel druk voor onze verhuurdienst. Dit is echt een financiële aderlating voor het bedrijf.”

“Het was wel duidelijk dat de dieven niet aan hun proefstuk toe waren. Ze wisten perfect wat ze deden en op een klein halfuurtje hadden ze de acht katalysatoren mee. Ze gingen daarbij erg ruw te werk, alle kabels zijn ook kapot.”

Een katalysator is een soort roetfilter die rond de uitlaat zit. De precieze plaats hangt af van het type wagen en de dieven sloegen enkel toe bij bestelwagens waar de katalysator gemakkelijk bereikbaar is. Op de zwarte markt kunnen die als auto-onderdeel veel geld opbrengen en binnenin zitten kostbare metalen. (JF)