97-jarige vrouw slachtoffer van ‘phishing aan de deur’: “Meer dan 9.000 euro van haar bankrekening gehaald”

Net op de dag dat Febelfin meldt dat er steeds meer ‘phishing aan de deur’ wordt vastgesteld, werd ook een 97-jarige vrouw uit Brugge het slachtoffer van dergelijke oplichterspraktijken. “Ze kreeg in haar appartement bezoek van iemand die zich uitgaf als medewerker van de KBC en vervolgens 9.000 euro van haar rekening haalde. Angstaanjagend”, klinkt het.

Bruggeling Rik Vanwalleghem wil andere mensen waarschuwen. “Gisteren nog las ik toevallig zelf nog over een nieuwe vorm van phishing, waarbij de oplichters niet langer via de computer of smartphone te werk gaan maar gewoon thuis voor de neus van het slachtoffer de bankrekening leegplunderen. Dat is precies zoals het bij mijn tante gegaan is. Maandagmorgen kreeg zij zogezegd een telefoontje van haar bank dat er vreemde transacties waren vastgesteld. ‘Het beste zou zijn dat er even iemand bij u langskomt mevrouw’, klonk het, en tante haar eerste reactie was: hoe vriendelijk van de bank. Ze is er met open ogen ingelopen.”

Enige tijd later meldde er zich effectief een medewerker van de KBC. “Een zekere meneer Hendrickx. Tante liet hem binnen in haar appartement aan de Groenerei, waar hij onmiddellijk naar haar bankkaarten vroeg. Hij liet haar eerst nog even inloggen ‘om een en ander te controleren’, waarbij zij argeloos haar codes intikte en vervolgens toverde de man een schaar uit zijn binnenzak, knipte de kaarten doormidden en nam ze mee. Toen tante dinsdagmorgen zelf contact opnam met de bank, gingen daar alle alarmbellen af. Haar rekening werd onmiddellijk geblokkeerd, maar ondertussen was er wel al 9.200 euro verdwenen.”

“Dit voorval roept veel vragen op”, zegt Rik. “Hoe wisten ze dat tante een rekening had bij de KBC? Hoe zijn ze aan haar telefoonnummer en adres geraakt? Wat ik vooral angstaanjagend vind, is dat ze bij deze vorm van phishing gewoon bij je thuis komen aanbellen. Tante is geen dementerend oud besje, maar ze kiezen er toch bewust altijd alleenstaande ouderen uit omdat ze denken dat die makkelijker te bespelen zijn.”

“Akelig dat een wildvreemde man zich op zo’n sluwe manier bij een weerloze oude dame naar binnen weet te werken”, vindt de Bruggeling. “Hij zag er volgens tante ook heel normaal uit; ‘een doodgewone, alledaagse man die perfect Nederlands sprak’, zei ze. Zelf schaamt ze zich nu dat ze er met open ogen intuinde, maar blijkbaar is ze dus lang geen alleenstaand geval.”

De lokale politie Brugge bevestigt het verhaal van de 97-jarige dame en roept eventuele andere gedupeerden op om zeker altijd aangifte te doen.